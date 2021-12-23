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20:03 23.12.2021

Токаеву продолжают поступать поздравления с Днем Независимости

Резиденция Президента Казахстана Фото: пресс-служба президента РК
В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Главу государства поздравили Султан Брунея Хассанал Болкиах, Князь Монако Альбер II, Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, Президент Словакии Зузана Чапутова, Президент Сенегала Маки Салл, Президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, передает Акорда.

В поздравлениях отмечены достижения нашей страны за три десятилетия, выражены пожелания дальнейших успехов Касым-Жомарту Токаеву в ответственной государственной деятельности, а также благополучия и процветания народу Казахстана.

Константин Вноровский
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