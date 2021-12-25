Британия обвинила Россию в приближающемся экономическом кризисе

По мнению британских экспертов, из-за этого растет цена на сырье. Энергетические компании страны просят правительство принять меры, передает The Telegraph.

Руководители компаний EDF, Good Energy и Energy UK утверждают, что такая ситуация ставит промышленность страны на грань катастрофы.

Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели. Исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон

Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал ситуацию в сфере энергетики критической. По его словам, это только начало и обстановка будет ухудшаться. Хотя поставщики пытаются оказать поддержку потребителям, проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики.

В Великобритании и ранее обвиняли Россию в проблемах с газом. Еще в октябре издание Daily Mail заявило, что страна «оказалась во власти» российского президента Владимира Путина из-за ориентации на импорт топлива.

Ранее Владимир Путин назвал обвинения в адрес Москвы из-за топливного кризиса в Европе чушью. Как указал глава России, энергетический рынок лихорадит из-за нескольких причин: неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций в этом году и недостаточных запасов газа в подземных хранилищах на континенте. Путин напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису.