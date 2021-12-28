Более 5700 сайтов с запрещенным контентом заблокировали в Казахстане

Значимость цифровизации особенно усилилась в условиях пандемии в период карантинных и ограничительных мер. Вместе с тем увеличилось количество таких преступлений. Одна из наших задач – мониторинг информационного пространства. Мы постоянно анализируем Сеть, проверяем размещаемую информацию, чтобы вовремя выявить противоправную деятельность, в том числе связанную с развращением детей, суицидальными играми, с призывами к нарушениям и жестокости, распространением ложной информации. Исполняющий обязанности начальника Центра борьбы с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев

По его словам, с начала года выявлено 7300 зарубежных интернет-ресурсов с противоправным контентом. Это порнография, наркопреступления, деятельность интернет-казино, финансовые пирамиды, другие мошеннические схемы, пропаганда культа жестокости или суицида, продажа оружия и другие.

Он добавил, что сведения о таких сайтах внесены в информационную систему «Киберназдор» для блокирования доступа с территории Казахстана.

В настоящее время заблокировано 5736 ресурсов, остальные находятся на стадии проверки. Особое внимание уделяется выявлению преступлений, совершаемых в отношении детей и несовершеннолетних. Рустем Дюсетаев

На заседании в Мажилисе, которое было посвящено вопросам реализации концепции «Киберщит Казахстана», представитель МВД напомнил, что в 2020 году в ходе мониторинга была получена информация о группе суицидального характера с участием несовершеннолетних казахстанцев. По результатам оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Арыси, который в соцсетях создавал такие группы.

Суть игры «Зеленый кот», согласно информации ведомства, состояла в исполнении 21 задания. Последнее задание заключалось в совершении суицида путем употребления вредных жидкостей, прыжка с высотного здания и так далее. Полицейскими была установлена потенциальная жертва, 14-летняя жительница Восточно-Казахстанской области. На момент выявления преступления она уже выполнила 14 заданий. В марте этого года районным судом задержанный был приговорен к четырем годам лишения свободы.

В феврале этого года выявлен факт развращения малолетнего ребенка 2007 года рождения. Был установлен пользователь мессенджера Telegram, который вел с ней переписку на интимные темы и направлял порнографические фото- и видеоизображения. Уголовное дело было направлено в суд, задержан 24-летний житель Алматы.

В ноябре мы выявили 12-летнюю девочку из Талдыкоргана, которая сообщила о намерении совершить суицид из-за приставания отчима. Информацию мы получили во вторник, в субботу она уже грозилась совершить суицид. Мы отработали и задержали ее отчима, который на протяжении трех лет занимался развращением падчерицы. Рустем Дюсетаев

Также эксперт напомнил, что другим распространенным видом киберпреступлений является интернет-мошенничество, которое совершается путем получения предоплаты или полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям.