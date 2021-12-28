АО «Самрук-Қазына» повышает финансовую устойчивость

Значение Долг/EBITDA ожидается на уровне 2.6, что лучше показателя 2020 года, составляющего 3.6. Улучшения обусловлены увеличением EBITDA почти на 1 тлрн тенге, по итогам текущего года EBITDA ожидается на уровне 3.5 трлн тенге. Также, продолжается активная работа Фонда по снижению долговой нагрузки.

Как отметил управляющий директор по правовому сопровождению и рискам Андрей Кравченко, эти аспекты позволили «Standard & Poors» повысить кредитный рейтинг Фонда до уровня суверенного «BBB-». Moody’s также присвоило Фонду рейтинг «Baa2» с прогнозом «стабильный».

Он также рассказал о мерах по смягчению наиболее важных рисков, сейчас на первый план выдвигаются вопросы экологии и изменения климата. Среди факторов, существенно влияющих на экологические риски «Самрук-Қазына», названы введение в действие нового Экологического Кодекса, ограничивающего объем квот на выбросы парниковых газов; обязательства по сокращению парниковых газов к 2030 году и достижения углеродной нейтральности к 2060 году; потенциальные риски, связанные с трансграничным углеродным регулированием.

Кроме того, Андрей Кравченко рассказал о работе по совершенствованию системы закупок. 9 декабря совет директоров утвердил порядок осуществления закупок в новой редакции, который будет действовать с 1 января 2022 года.