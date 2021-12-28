АО «Самрук-Қазына» повышает финансовую устойчивость
Значение Долг/EBITDA ожидается на уровне 2.6, что лучше показателя 2020 года, составляющего 3.6. Улучшения обусловлены увеличением EBITDA почти на 1 тлрн тенге, по итогам текущего года EBITDA ожидается на уровне 3.5 трлн тенге. Также, продолжается активная работа Фонда по снижению долговой нагрузки.
Как отметил управляющий директор по правовому сопровождению и рискам Андрей Кравченко, эти аспекты позволили «Standard & Poors» повысить кредитный рейтинг Фонда до уровня суверенного «BBB-». Moody’s также присвоило Фонду рейтинг «Baa2» с прогнозом «стабильный».
Он также рассказал о мерах по смягчению наиболее важных рисков, сейчас на первый план выдвигаются вопросы экологии и изменения климата. Среди факторов, существенно влияющих на экологические риски «Самрук-Қазына», названы введение в действие нового Экологического Кодекса, ограничивающего объем квот на выбросы парниковых газов; обязательства по сокращению парниковых газов к 2030 году и достижения углеродной нейтральности к 2060 году; потенциальные риски, связанные с трансграничным углеродным регулированием.
Кроме того, Андрей Кравченко рассказал о работе по совершенствованию системы закупок. 9 декабря совет директоров утвердил порядок осуществления закупок в новой редакции, который будет действовать с 1 января 2022 года.
Эти и другие нормы, предусмотренные в нормативных документах по закупкам, уже позволили Фонду за 11 месяцев достичь того, что общая доля местного содержания в закупках составила 76%, доля местного содержания в закупках товаров – 64%, в работах – 82%, в закупках услуг – 86%.Андрей Кравченко