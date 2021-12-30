Опубликован список обладателей грантов в магистратуру

Государственные гранты выиграли 945 казахстанцев. Из них в научно-педагогическую магистратуру поступили 837 человек, в профильную – 108. Пресс-служба МОН РК

Среди претендентов наиболее востребованными стали:

«Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли»,

«Естественные науки, математика и статистика»,

«Социальные науки, журналистика и информация».

В ведомстве отметили, что в этом году по поручению главы МОН РК Асхата Аймагамбетова министерством конкурс по присуждению грантов в магистратуру и докторантуру был организован дважды: традиционно летом и впервые зимой.

Таким образом, желающие, которые по разным причинам не смогли поступить в магистратуру, получили вторую возможность участвовать в распределении грантов.

Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской конкурсной комиссии. В нее вошли представители государственных органов, неправительственных организаций, журналисты, представители Альянса студентов Казахстана и Фонда «Отандастар». На заседании комиссия рассмотрела результаты всех участников тестирования. Процедура конкурсного отбора полностью автоматизирована. Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе в соответствии с баллами претендентов. Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев

Список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру доступен на странице МОН РК в Telegram и на официальном сайте Национального центра тестирования.

Все обладатели грантов для зачисления должны представить свои документы до 10 января через виртуальные приемные комиссии вузов. Обучение начнется в соответствии с академическим календарем университетов. Пресс-служба МОН РК