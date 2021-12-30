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Законодательство РК
10:16 30.12.2021

Опубликован список обладателей грантов в магистратуру

рк, магистратура, обладатели, список, мон Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство образования и науки РК опубликовало список обладателей образовательных грантов в магистратуру по итогам зимнего конкурса, передает Zakon.kz.
Государственные гранты выиграли 945 казахстанцев. Из них в научно-педагогическую магистратуру поступили 837 человек, в профильную – 108.Пресс-служба МОН РК

Среди претендентов наиболее востребованными стали:

  • «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли»,

  • «Естественные науки, математика и статистика»,

  • «Социальные науки, журналистика и информация».

В ведомстве отметили, что в этом году по поручению главы МОН РК Асхата Аймагамбетова министерством конкурс по присуждению грантов в магистратуру и докторантуру был организован дважды: традиционно летом и впервые зимой.

Таким образом, желающие, которые по разным причинам не смогли поступить в магистратуру, получили вторую возможность участвовать в распределении грантов.

Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской конкурсной комиссии. В нее вошли представители государственных органов, неправительственных организаций, журналисты, представители Альянса студентов Казахстана и Фонда «Отандастар». На заседании комиссия рассмотрела результаты всех участников тестирования. Процедура конкурсного отбора полностью автоматизирована. Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе в соответствии с баллами претендентов.Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев

Список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру доступен на странице МОН РК в Telegram и на официальном сайте Национального центра тестирования.

Все обладатели грантов для зачисления должны представить свои документы до 10 января через виртуальные приемные комиссии вузов. Обучение начнется в соответствии с академическим календарем университетов.Пресс-служба МОН РК

Для улучшения качества отбора повышен пороговый балл для поступления в магистратуру на платное отделение. Проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру по образовательному гранту и на платной основе составляет 75 баллов, в профильную магистратуру – 50 баллов.

Динара Халдарова
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