Опубликован список обладателей грантов в магистратуру
Государственные гранты выиграли 945 казахстанцев. Из них в научно-педагогическую магистратуру поступили 837 человек, в профильную – 108.Пресс-служба МОН РК
Среди претендентов наиболее востребованными стали:
«Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли»,
«Естественные науки, математика и статистика»,
«Социальные науки, журналистика и информация».
В ведомстве отметили, что в этом году по поручению главы МОН РК Асхата Аймагамбетова министерством конкурс по присуждению грантов в магистратуру и докторантуру был организован дважды: традиционно летом и впервые зимой.
Таким образом, желающие, которые по разным причинам не смогли поступить в магистратуру, получили вторую возможность участвовать в распределении грантов.
Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской конкурсной комиссии. В нее вошли представители государственных органов, неправительственных организаций, журналисты, представители Альянса студентов Казахстана и Фонда «Отандастар». На заседании комиссия рассмотрела результаты всех участников тестирования. Процедура конкурсного отбора полностью автоматизирована. Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе в соответствии с баллами претендентов.Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев
Список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру доступен на странице МОН РК в Telegram и на официальном сайте Национального центра тестирования.
Все обладатели грантов для зачисления должны представить свои документы до 10 января через виртуальные приемные комиссии вузов. Обучение начнется в соответствии с академическим календарем университетов.Пресс-служба МОН РК
Для улучшения качества отбора повышен пороговый балл для поступления в магистратуру на платное отделение. Проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру по образовательному гранту и на платной основе составляет 75 баллов, в профильную магистратуру – 50 баллов.