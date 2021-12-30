Теневая экономика – в Казахстане утвержден проект перечня ключевых индикаторов

В ходе совещания обсуждены целевые индикаторы, отражающие прогресс в работе по противодействию теневой экономике с учетом реальных возможностей их мониторинга при расчете уровня теневой экономики.

В ходе совещания обсужден и утвержден проект перечня ключевых индикаторов, состоящего из 10 показателей.

Четыре из утвержденных индикаторов оценивают незаконную деятельность (браконьерство, наркотики, контрабанда и контрафактная продукция). Для их достижения требуются превентивная работа, активное взаимодействие и пресечение организованных форм преступности. Также три индикатора охватывают налоговые, таможенные сборы и безналичные платежи.

Кроме того, включены такие индикаторы, как «доля малого и среднего бизнеса в ВВП», «доля не представивших данные статистической отчетности к общему числу респондентов».

Целевые индикаторы ориентируют государственные органы на достижение показателей доли теневой экономики, отраженных в Национальном плане развития Казахстана до 2025 года.

Алихан Смаилов поручил внести необходимые изменения в некоторые ключевые показатели и продолжить работу в части разъяснения государственным органам Методики расчета теневой экономики.

Напомним, глава государства поручил снизить теневую экономику до 15% к 2025 году. На сегодня теневая экономика снижена до 20,23%.

Поэтапный ежегодный прогноз снижения уровня теневой экономики утвержден Национальным планом развития Казахстана до 2025 года. Утвержден Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.