Режим ЧП вводится в Алматинской области

Указ «О введении чрезвычайного положения в Алматинской области» опубликовали на сайте Акорды.

В целях обеспечения безопасности населения Алматинской области в соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» постановляю:

1. В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12:30 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года.

2. Ввести в Алматинской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23:00 до 07:00.

3. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру Алматинской области и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении».