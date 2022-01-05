15:41 05.01.2022
Здание прокуратуры горит в Алматы
Фото: gov.kz
Стало известно, что протестующие подожгли здании прокуратуры Алматы.
Мародеры грабят предприятия общественного питания и киоски. Очевидцы сообщают о стрельбе в городе.
Утром этого же дня Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.
Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.
Также режим ЧП введен в Алматинской области.