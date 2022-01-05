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Законодательство РК
15:41 05.01.2022

Здание прокуратуры горит в Алматы

прокуратура Алматы Фото: gov.kz
За возгоранием акимата Алматы последовал пожар в здании прокуратуры города, передает Zakon.kz.

Стало известно, что протестующие подожгли здании прокуратуры Алматы.

Мародеры грабят предприятия общественного питания и киоски. Очевидцы сообщают о стрельбе в городе.

Утром этого же дня Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.

Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.

Также режим ЧП введен в Алматинской области.

Оксана Житникова
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