Здание прокуратуры горит в Алматы

Стало известно, что протестующие подожгли здании прокуратуры Алматы.

Мародеры грабят предприятия общественного питания и киоски. Очевидцы сообщают о стрельбе в городе.

Утром этого же дня Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.

Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.

Также режим ЧП введен в Алматинской области.