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Законодательство РК
13:06 10.01.2022

Память погибших военнослужащих почтили в Нацгвардии РК

беспорядки Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК
Во всех воинских частях Национальной гвардии состоялось республиканское общенациональное траурное мероприятие. Гвардейцы почтили память погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов минутой молчания и высказали слова скорби, передает Zakon.kz.

10 января является профессиональным праздником военнослужащих Национальной гвардии, но в связи с трагическими событиями гвардейцы встречали его в грустной обстановке.

В воинских частях слова соболезнования выразили командование, ветераны войск правопорядка, офицеры, а также боевые товарищи погибших солдат.

гвардейцы

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

На преступном пути террористов и хулиганов заслоном встали воины Национальной гвардии, которые мужественно защищали общественный порядок и безопасность мирных граждан. Наши воины доказали свою верность военной присяге, преданность народу и президенту, не забывая свой девиз: «Национальная гвардия – единая боевая семья, за нами народ, за нами страна».Первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией – начальник главного штаба генерал-майор Еркин Ботаканов

Почти 400 гвардейцев Казахстана пострадали во время массовых беспорядков в стране, двое погибли.

память

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

На сегодняшний день военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками правоохранительных органов несут службу по круглосуточному обеспечению режима чрезвычайного положения.

Елена Беляева
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