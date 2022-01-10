Память погибших военнослужащих почтили в Нацгвардии РК

10 января является профессиональным праздником военнослужащих Национальной гвардии, но в связи с трагическими событиями гвардейцы встречали его в грустной обстановке.

В воинских частях слова соболезнования выразили командование, ветераны войск правопорядка, офицеры, а также боевые товарищи погибших солдат.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

На преступном пути террористов и хулиганов заслоном встали воины Национальной гвардии, которые мужественно защищали общественный порядок и безопасность мирных граждан. Наши воины доказали свою верность военной присяге, преданность народу и президенту, не забывая свой девиз: «Национальная гвардия – единая боевая семья, за нами народ, за нами страна». Первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией – начальник главного штаба генерал-майор Еркин Ботаканов

Почти 400 гвардейцев Казахстана пострадали во время массовых беспорядков в стране, двое погибли.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

На сегодняшний день военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками правоохранительных органов несут службу по круглосуточному обеспечению режима чрезвычайного положения.