13:06 10.01.2022
Память погибших военнослужащих почтили в Нацгвардии РК
Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК
Во всех воинских частях Национальной гвардии состоялось республиканское общенациональное траурное мероприятие. Гвардейцы почтили память погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов минутой молчания и высказали слова скорби, передает Zakon.kz.
10 января является профессиональным праздником военнослужащих Национальной гвардии, но в связи с трагическими событиями гвардейцы встречали его в грустной обстановке.
В воинских частях слова соболезнования выразили командование, ветераны войск правопорядка, офицеры, а также боевые товарищи погибших солдат.
Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
На преступном пути террористов и хулиганов заслоном встали воины Национальной гвардии, которые мужественно защищали общественный порядок и безопасность мирных граждан. Наши воины доказали свою верность военной присяге, преданность народу и президенту, не забывая свой девиз: «Национальная гвардия – единая боевая семья, за нами народ, за нами страна».Первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией – начальник главного штаба генерал-майор Еркин Ботаканов
Почти 400 гвардейцев Казахстана пострадали во время массовых беспорядков в стране, двое погибли.
Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
На сегодняшний день военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками правоохранительных органов несут службу по круглосуточному обеспечению режима чрезвычайного положения.