Аким в новом городе, полиция Алматы перешла на усиление, безвозмездные 1,5 млн тенге – главное за день

Назначен аким нового города в Казахстане. Алматы патрулируют усиленные наряды полиции. Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно. Что еще произошло в Казахстане 10 мая 2024 года, читайте в обзоре Zakon.kz.

Имя казахского солдата увековечили в Чехии

Имя казахского солдата Рахимжана Нурмаксутова выгравировали на мемориальной плите в месте погребения в братской могиле в селе Костице Южно-Моравского края Чехии. Осенью 2023 года родственники Нурмаксутова сообщили, что нашли место захоронения погибшего, и обратились в казахстанское посольство в Чехии с просьбой оказать содействие в написании его имени на надгробном камне.

Строительство АЭС

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства ответил на вопрос, почему до сих пор ничего неизвестно о проведении референдума по строительству атомной электростанции (АЭС). По словам главы Минэнерго, сейчас министерство проводит разъяснительную работу в регионах страны.

Высокий износ на ТЭЦ

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев рассказал, в каких регионах выявили критически высокий износ на тепловых электростанциях (ТЭЦ). Глава ведомства отметил, что министерство определило 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей. Подробнее читайте здесь.

Задачи от Бектенова

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поставил перед правительством жесткие задачи по подготовке к следующему отопительному сезону. Он отметил, что в этом году отопительный сезон прошел относительно стабильно. Но даже при отсутствии крупных аварий выросло количество технологических нарушений на теплоисточниках.

Алматы патрулируют усиленные наряды полиции

Полицию Алматы перевели на усиленный вариант несения службы. Причина в оперативно-профилактическом мероприятии "Правопорядок". В проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии.

Назначение нового акима нового города

Назначен аким нового города Алатау, созданного в Алматинской области. Им стал Аркен Утенов. Ранее он занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам. Подробнее ознакомиться с его биографией можно по ссылке.

В Казахстане расширят перечень профессий с вредными условиями труда

Минтруда пополнило перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы. В частности, в перечень добавлена профессия: водитель автомобиля, занятый на транспортировке горной массы.

Также в этот перечень входят другие специалисты. Какие – читайте здесь.

Суд над Бишимбаевым

На заседании 6 мая Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов выступили с последним словом в суде. Сегодня, 10 мая, в 10:00 прошло обсуждение и формулирование вопросов, которые решат их судьбу.

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Позднее стало известно, что на процессе по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова объявлен перерыв. Следующее заседание суда состоится в понедельник, 13 мая.

Долг перед казахстанскими детьми

Официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали рассказал, что 14,6 млрд тенге составляет задолженность по алиментам. Он добавил, что на сегодняшний день 292 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов находится на исполнении.

Уголовное дело в отношении казахстанского дипломата

В пресс-службе полиции Астаны прокомментировали нашумевшую историю с казахстанкой Кариной Мамаш. Супруга советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) заявила о побоях от мужа-дипломата. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело. Также назначены экспертизы, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Депутат и супружеская пара погибли в ДТП в Актюбинской области

Три человека погибли на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошло 9 мая недалеко от поселка Иргиз.

Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана назвали дату начала приема заявок на получение грантов для реализации бизнес-идей. Уточняется, что прием заявок по первому потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей начинается с 20 мая.

Первый тоннель в Казахстане

В Министерстве транспорта выступили с заявлением. В ведомстве назвали точные сроки завершения строительства первого автомобильного тоннеля в Казахстане через перевал Шакпак баба. Этот тоннель, уточнили в министерстве, позволит водителям не попадать зимой в снежный плен.

Заявление "КазАвтоЖола"

Работы на участке автодороги Атырау – Астрахань начались в 2018 году. 10 мая 2024 года в АО "НК "КазАвтоЖол" заявили о сроках окончания строительства. В компании уточнили, что на сегодняшний день завершены и сданы в эксплуатацию 60 км дороги. В настоящее время идет реконструкция оставшихся 217 км (от км 616 до км 833).

Раньше путешествие по этому участку занимало примерно пять часов, а сегодня можно проехать всю дорогу за два часа. Планируется завершить проект к концу 2024 года.

Отключение ТВ и радио

По всему Казахстану 15 мая 2024 года не будут работать телевидение и радио. Об этом рассказали в АО "Казтелерадио". Причина – планово-профилактические работы за второй квартал этого года.

Цены на новое жилье

В Бюро национальной статистики рассказали об изменении цен и купле-продаже на рынке жилья в апреле 2024 года. За год (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) цены на новое жилье повысились на 1,6%, перепродажу квартир на вторичном рынке – на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 3,1%.

Спорт

В ночь на 9 мая мадридский "Реал" переиграл "Баварию" в ответном матче в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА благодаря дублю Хоселу. Выходу на поле 34-летнего игрока посодействовал сын тренера "Галактикос" Карло Анчелотти – Давиде.

Немецкий футбольный клуб "Байер" довел свою серию без поражений до 49 матчей, что является новым рекордом европейского футбола, который держался почти 60 лет.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свой отказ от участия на турнире категории WTA-1000 в Риме. Наша теннисистка призналась, что не чувствует себя достаточно хорошо.

Главный тренер греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Хосе Луис Мендилибар сыграет в финале еврокубков второй сезон подряд. Год назад он завоевал титул Лиги Европы с "Севильей", а сейчас будет готовить греков к решающему матчу Лиги конференций УЕФА.