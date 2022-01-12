Токаев: Без снижения инфляции невозможен экономический рост

В Twitter он написал, что без крепкого тенге и снижения инфляции невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов.

Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников. Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки – ключевые составляющие нового экономического курса. January 12, 2022

Также, по словам президента, особого внимания требует преодоление региональных диспропорций. Следует решить проблему занятости, создать условия для социального и культурного развития во всех областях страны. В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов.

Новый Общенародный фонд «Қазақстан Халқына» будет служить решению реальных проблем граждан. Фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболевания, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. Будут выделены средства на восстановление Алматы. January 12, 2022

Наши граждане проявили патриотизм и единство в борьбе с экстремистами. Теперь страна вступает в новый этап развития. Это будет период истинного обновления. Вместе построим благополучный и процветающий Казахстан! Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что вместе мы сумели сохранить целостность государства, мир и согласие.