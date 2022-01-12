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Законодательство РК
22:57 12.01.2022

Токаев: Без снижения инфляции невозможен экономический рост

Президент РК, экономическое развитие, валюта Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приоритетом Правительства должно стать обеспечение стабильности курса национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

В Twitter он написал, что без крепкого тенге и снижения инфляции невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов.

Также, по словам президента, особого внимания требует преодоление региональных диспропорций. Следует решить проблему занятости, создать условия для социального и культурного развития во всех областях страны. В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов.

Глава государства отметил, что вместе мы сумели сохранить целостность государства, мир и согласие.

Наши граждане проявили патриотизм и единство в борьбе с экстремистами. Теперь страна вступает в новый этап развития. Это будет период истинного обновления. Вместе построим благополучный и процветающий Казахстан!Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Константин Вноровский
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