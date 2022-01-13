Появилось видео первого визита Токаева в Алматы после беспорядков

Ролик опубликовали в Telegram-канале телерадиокомплекса главы государства.

12 января президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы.

Под председательством главы государства прошло заседание оперативного штаба в Алматы.

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Президент встретился с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и лично вручил награды.

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Также Касым-Жомарт Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы и Центр оперативного управления Департамента полиции Алматы.