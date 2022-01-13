11:37 13.01.2022
Появилось видео первого визита Токаева в Алматы после беспорядков
Фото: akorda.kz
Видео первого визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Алматы после беспорядков появилось в Сети, передает Zakon.kz.
Ролик опубликовали в Telegram-канале телерадиокомплекса главы государства.
12 января президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы.
Под председательством главы государства прошло заседание оперативного штаба в Алматы.
Президент встретился с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и лично вручил награды.
Также Касым-Жомарт Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы и Центр оперативного управления Департамента полиции Алматы.