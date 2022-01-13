МИД Кувейта поддержал меры казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране

Как пишет пресс-служба МИД РК, в ходе беседы кувейтский министр передал слова поддержки эмира предпринимаемым мерам казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране.

Тлеуберди информировал о новых задачах, поставленных президентом Токаевым перед вновь сформированным правительством РК, направленных на восстановление нормальной жизнедеятельности и обновление общества и экономики Казахстана.

Собеседники также обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе организации взаимных визитов на высшем и высоком уровне. Уделено внимание взаимодействию в рамках международных организаций, прежде всего СВМДА.