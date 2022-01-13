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Законодательство РК
21:20 13.01.2022

МИД Кувейта поддержал меры казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране

МИД Кувейта Фото: gov.kz
По инициативе кувейтской стороны состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел государства Кувейт Ахмадом Нассер аль-Мухаммад аль-Сабахом, передает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МИД РК, в ходе беседы кувейтский министр передал слова поддержки эмира предпринимаемым мерам казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране. 

Тлеуберди информировал о новых задачах, поставленных президентом Токаевым перед вновь сформированным правительством РК, направленных на восстановление нормальной жизнедеятельности и обновление общества и экономики Казахстана. 

Собеседники также обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе организации взаимных визитов на высшем и высоком уровне. Уделено внимание взаимодействию в рамках международных организаций, прежде всего СВМДА.

Елена Беляева
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