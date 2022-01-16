Песков: Новые санкции США приведут к разрыву отношений

В интервью телеканалу CNN он отметил, что ограничительные меры, которые рассматривают в том числе против руководства России, не будут отвечать интересам «ни Москвы, ни Вашингтона».

В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Кроме того, по словам Пескова, в ответ на постоянную угрозу санкций со стороны США Россия развивает внутреннее производство и экономику. Таким образом, санкции дают «ускорение нашей национальной экономике».

Россия достаточно велика и самодостаточна, чтобы быть уязвимой к санкциям Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

12 января сенат США опубликовал проект нового пакета санкций против госдолга России, банковского сектора и руководства страны. Эти ограничения предусмотрены на случай «вторжения» России в Украину. Москва не раз отвергала сообщения о планируемой «агрессии» в отношении Киева.

Два дня спустя сенатор-республиканец Марко Рубио внес в сенат законопроект «о сдерживании авторитарных военных действий», который предусматривает жесткие персональные санкции против Путина и других руководителей страны в случае дальнейшей эскалации на Украине. Рубио считает, что решение об ограничениях не должно зависеть от американского президента Джо Байдена, поскольку не он будет решать, что является «вторжением» России в Украину.