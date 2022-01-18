«Омикрон-штамм» более активно размножается в верхних дыхательных путях - эксперт

Есть лабораторная японская работа, которая показывает, что «омикрон» лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже - в легких, по сравнению с «дельтой». Это может частично объяснять низкую патогенность «омикрон»-линии. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков

Как пишет ura.ru, с оценкой эксперта согласен профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он пояснил, что с точки зрения снижения патогенности вируса подобное свойство «омикрона» является одним из самых важных. Альтштейн уточнил, что воспаление легких или любая другая тяжелая легочная патология при данном штамме возникает реже.