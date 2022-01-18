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00:26 18.01.2022

«Омикрон-штамм» более активно размножается в верхних дыхательных путях - эксперт

исследование Фото: Zakon.kz
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, ссылаясь на исследование своих японских коллег, объяснил более легкое течение «омикрона» по сравнению с «дельта-штаммом», который интенсивнее размножается в легких человека, передает Zakon.kz.
Есть лабораторная японская работа, которая показывает, что «омикрон» лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже - в легких, по сравнению с «дельтой». Это может частично объяснять низкую патогенность «омикрон»-линии. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков

Как пишет ura.ru, с оценкой эксперта согласен профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он пояснил, что с точки зрения снижения патогенности вируса подобное свойство «омикрона» является одним из самых важных. Альтштейн уточнил, что воспаление легких или любая другая тяжелая легочная патология при данном штамме возникает реже.

Елена Беляева
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