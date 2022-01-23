Ученые разработали видеоигры, которые диагностируют депрессию

Для создания видеоигр использовались технологии искусственного интеллекта, сообщает Sky News.

Программа предлагает простые видеоигры с нейропсихологической основой, которые выявляют закономерности.

По словам автора ПО доктора Эмилии Молимпакис, существующие для врачей системы несовершенны – они представляют собой субъективные анкеты.

Мы надеемся помочь врачам гораздо быстрее поставить правильный диагноз. В настоящее время на это уходят годы, мы хотим сократить этот срок до недель. Эмилия Молимпакис

Такие видеоигры предложили около 2000 пациентам Университетского колледжа Лондона. Клинические испытания начнутся в 2022 году.