08:41 23.01.2022
Ученые разработали видеоигры, которые диагностируют депрессию
Фото: pixabay
Программное обеспечение в видеоиграх анализирует голос, взгляд, микровыражения на лице, а также поведенческие показатели, включая время реакции, память и частоту ошибок, сообщает Zakon.kz.
Для создания видеоигр использовались технологии искусственного интеллекта, сообщает Sky News.
Программа предлагает простые видеоигры с нейропсихологической основой, которые выявляют закономерности.
По словам автора ПО доктора Эмилии Молимпакис, существующие для врачей системы несовершенны – они представляют собой субъективные анкеты.
Мы надеемся помочь врачам гораздо быстрее поставить правильный диагноз. В настоящее время на это уходят годы, мы хотим сократить этот срок до недель.Эмилия Молимпакис
Такие видеоигры предложили около 2000 пациентам Университетского колледжа Лондона. Клинические испытания начнутся в 2022 году.