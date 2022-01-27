20 млрд тенге хотят выделить на строительство школ и объектов спорта на юге и западе Казахстана

В соответствии с поручением главы государства в рамках программы «Ауыл ел бесиги» планируется дополнительное выделение 20 млрд тенге в западные и южные области на строительство объектов образования, культуры и спорта. Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

Он сообщил, что Министерству образования и науки необходимо в недельный срок совместно с акиматами отработать план строительства объектов образования в этих регионах и при этом уделить особое внимание решению проблем трехсменных и аварийных школ.