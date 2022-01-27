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Законодательство РК
13:46 27.01.2022

20 млрд тенге хотят выделить на строительство школ и объектов спорта на юге и западе Казахстана

строительство школ, объекты спорта Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на коллегии Минобразования поручил отработать план строительства объектов образования на западе и юге страны, передает корреспондент Zakon.kz.
В соответствии с поручением главы государства в рамках программы «Ауыл ел бесиги» планируется дополнительное выделение 20 млрд тенге в западные и южные области на строительство объектов образования, культуры и спорта. Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

Он сообщил, что Министерству образования и науки необходимо в недельный срок совместно с акиматами отработать план строительства объектов образования в этих регионах и при этом уделить особое внимание решению проблем трехсменных и аварийных школ.

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