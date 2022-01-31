16:24 31.01.2022
Кульгинов и Скляр доложили Токаеву о развитии столицы
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя премьер-министра Романа Скляра и акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, сообщает Zakon.kz.
По данным Акорды, президенту была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.
Президенту доложили о строительстве социальных объектов, проведении газификации, завершении объектов долевого строительства, привлечении инвестиций, – отмечено в сообщении.
Как говорится на сайте, глава государства акцентировал внимание на необходимости увеличения объема строительства социальных объектов, сноса аварийного ветхого жилья и развития жилых массивов. Среди приоритетных задач также названы создание рабочих мест и поддержка молодежи.
В текущем году будет построено 10 тыс. социальных квартир. За последние три года данный показатель увеличен более чем в три раза. В 2022 году будет завершено строительство еще 40 многоквартирных жилых комплексов – долгостроев. Кроме того, в 2022 году будет построено не менее 16 школ.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в городе. Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.