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Законодательство РК
16:24 31.01.2022

Кульгинов и Скляр доложили Токаеву о развитии столицы

развитие столицы Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя премьер-министра Романа Скляра и акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, президенту была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Президенту доложили о строительстве социальных объектов, проведении газификации, завершении объектов долевого строительства, привлечении инвестиций, – отмечено в сообщении.

Как говорится на сайте, глава государства акцентировал внимание на необходимости увеличения объема строительства социальных объектов, сноса аварийного ветхого жилья и развития жилых массивов. Среди приоритетных задач также названы создание рабочих мест и поддержка молодежи.

В текущем году будет построено 10 тыс. социальных квартир. За последние три года данный показатель увеличен более чем в три раза. В 2022 году будет завершено строительство еще 40 многоквартирных жилых комплексов – долгостроев. Кроме того, в 2022 году будет построено не менее 16 школ.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в городе. Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.
Анастасия Московчук
Кульгинов Алтай Скляр Роман Токаев Касым-Жомарт Нур-Султан
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