Кульгинов и Скляр доложили Токаеву о развитии столицы

По данным Акорды, президенту была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Как говорится на сайте, глава государства акцентировал внимание на необходимости увеличения объема строительства социальных объектов, сноса аварийного ветхого жилья и развития жилых массивов. Среди приоритетных задач также названы создание рабочих мест и поддержка молодежи.

В текущем году будет построено 10 тыс. социальных квартир. За последние три года данный показатель увеличен более чем в три раза. В 2022 году будет завершено строительство еще 40 многоквартирных жилых комплексов – долгостроев. Кроме того, в 2022 году будет построено не менее 16 школ.