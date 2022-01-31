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Законодательство РК
19:46 31.01.2022

Обновился состав Национального совета общественного доверия

здание Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С момента создания состав Национального совета обновился наполовину, к его работе были привлечены более 20 новых экспертов и гражданских активистов, передает Zakon.kz.
В состав Национального совета вошли новые представители общественности – президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, директор Института развития местного самоуправления, член Общественного совета города Петропавловска Сергей Худяков, первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек, член Президентского молодежного кадрового резерва, руководитель отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований Индира Рыстина, известный финансист Расул Рысмамбетов.Пресс-служба президента Казахстана

Из состава НСОД выведены Александр Данилов, Лаура Демесинова, Абылай Мырзахметов, Аскар Умаров.

В настоящее время ведется подготовка к седьмому заседанию Национального совета общественного доверия.

Елена Беляева
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