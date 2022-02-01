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23:09 01.02.2022

Джордж Сорос назвал Си Цзиньпина «величайшей угрозой открытым обществам»

Назвал Си Цзиньпина угрозой Фото: georgesoros.com
Американский миллиардер и основатель Фонда открытого общества Джордж Сорос в преддверии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине выступил с резкой критикой лидера компартии Китая и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Zakon.kz.

Джордж Сорос призвал международное сообщество склонить Китай к смене политического режима. Об этом он заявил во время лекции для Стэнфордского университета, сообщается на сайте бизнесмена.

По мнению Сороса, Си Цзиньпин может столкнуться с трудностями при попытке остаться на третий срок во главе партии, что, по мнению ряда экспертов, может произойти на съезде китайской компартии в конце 2022 года.

Учитывая сильную оппозицию внутри Коммунистической партии, тщательно срежиссированное возвышение Си Цзиньпина до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина может никогда не состояться. Джордж Сорос

Также миллиардер предупредил, что Си Цзиньпин использует Олимпийские игры в 2022 году так же, как фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер в 1936-м — «чтобы одержать пропагандистскую победу своей системы строгого контроля».

По словам Сороса, Китай на сегодняшний день стал «самым могущественным авторитарным государством в мире». Он заметил, что Си Цзиньпин, в отличие от бывшего руководителя Китая Дэна Сяопина (который провел в стране рыночные реформы), действительно верит в коммунизм.

Константин Вноровский
Сорос Джордж Цзиньпин Си
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