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Законодательство РК
14:45 02.02.2022

Монополист завышал тариф на воду в Атырауской области

тенге, монеты Фото: Zakon.kz
В Атырауской области выявлен факт завышения монополистом тарифа на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям для жителей и юридических лиц, передает Zakon.kz.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.221 ч.1 УК РК (монополистическая деятельность).

В целях возмещения ущерба потребителям, до конца 2022 года на указанные комуслуги введен сниженный компенсирующий тариф для жителей Атырауской области. Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Анастасия Стативкина
АФМ РК Атырауская область
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