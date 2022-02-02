14:45 02.02.2022
Монополист завышал тариф на воду в Атырауской области
Фото: Zakon.kz
В Атырауской области выявлен факт завышения монополистом тарифа на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям для жителей и юридических лиц, передает Zakon.kz.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.221 ч.1 УК РК (монополистическая деятельность).
В целях возмещения ущерба потребителям, до конца 2022 года на указанные комуслуги введен сниженный компенсирующий тариф для жителей Атырауской области. Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.