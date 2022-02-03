Причину рекордного роста мировых цен на продовольствие назвали в ООН

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировой индекс цен на продовольственные товары в январе вырос на 1,1% по сравнению с декабрем, до 135,7 пункта.

Таким образом, цены выросли до рекордного уровня с апреля 2011 года, что связано главным образом с ростом цен на растительное масло и молочные продукты, подешевел лишь сахар, – говорится в сообщении.

Индекс цен на растительное масло вырос на 4,2% к декабрю (или на 7,4 пункта) — до 185,9 пункта.

Стали выше цены на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла.

Также подорожала молочная продукция — индекс цен на нее в январе вырос на 2,4% (или на 3,1 пункта) — до 132,1 пункта.

Индекс, как говорится в релизе, растет пятый месяц подряд. Сильнее всего увеличились цены на сухое и обычное молоко и сливочное масло.

Незначительно в январе вырос индекс цен на зерновые — на 0,1 пункта (до 140,6 пункта).

Сильнее всего поднялись цены на кукурузу — на 3,8%. Причина — опасения вокруг продолжающейся засухи в Южном полушарии. Рис подорожал на 3,1% в свете сокращения урожая при сохранении высокого спроса. В свою очередь цены на пшеницу снизились на 3,1% из-за сезонного увеличения предложения со стороны Австралии и Аргентины.

Вместе с тем немного подорожало мясо.

Соответствующий индекс вырос до 112,6 пункта, со 111,3 пункта месяцем ранее. Цены на говядину достигли рекордного уровня, так как спрос превысил экспортное предложение. Котировки свинины выросли незначительно, а цены на баранину и мясо птицы продолжили падать, несмотря на ковидные ограничения поставок.

Индекс цен на сахар в январе составил 112,8 пункта (снижение на 3,7 пункта, или на 3,1%).