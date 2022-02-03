21:56 03.02.2022
Пьяный водитель насмерть сбил супружескую пару в СКО
Фото: polisia.kz
Двух жителей села Волошинки сбил водитель Ford Focus. Трагедия произошла в ночь на 3 февраля.
Водитель был задержан на месте происшествия. Как показало освидетельствование, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345-1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
32-летний водитель, житель села Волошинки, водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд экспертиз.
Несмотря на профилактические мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений ПДД, водительская дисциплина остается низкой. С начала года на дорогах СКО за управление транспортом в нетрезвом виде задержано более 50 водителей. Первый заместитель начальника ДП СКО Канат Айтбаев