Пьяный водитель насмерть сбил супружескую пару в СКО

Двух жителей села Волошинки сбил водитель Ford Focus. Трагедия произошла в ночь на 3 февраля.

Водитель был задержан на месте происшествия. Как показало освидетельствование, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345-1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

32-летний водитель, житель села Волошинки, водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд экспертиз.