Мы снова в тренде – в НОК РК прокомментировали стильную форму олимпийцев
«Казахстан сдал тест на моду» – так гласит заголовок Международного олимпийского комитета.
Синий и белый цвета коллекции олицетворяют лед и снег, а черный символизирует удачу.МОК
Стоит отметить, что год Черного Водяного Тигра по восточному календарю, начало которого пришлось на старт Олимпийских игр, также не остался без внимания при выборе цветовой гаммы.
Фото: olympic.kz
В своем обзоре МОК также процитировал авторитетное мировое издание Forbes, назвавшее экипировку казахстанских спортсменов «модной дипломатией в лучшем виде».
Отмечается, что еще в прошлом году Forbes, а также другие мировые издания, в том числе WSJ и Vogue, включали олимпийскую форму Казахстана в рейтинг самых стильных на летних Играх в Токио.
Мы снова в тренде, потому что мы с самого начала ориентировались на качество и знали, что делаем. Мы создавали форму для спортсменов и с помощью спортсменов, и этот подход полностью оправдался.Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков
Фото: olympic.kz
Он напомнил, что в процессе выбора дизайна, цветовой гаммы, качества и комплектации формы участвовали сами атлеты.
Они выбирали образцы формы, ткани, дизайн и давали детальные и дельные замечания на основе прошлого опыта. Второй момент, который повлиял на выбор производителя формы, – наличие собственного высокотехнологичного производства, качество исполнения, наличие тканей на складах, производственные мощности, а также гарантии производства формы, которое не только соответствовало бы всем пожеланиям атлетов, но также гарантировало бы нам поставку в срок.Андрей Крюков
Фото: olympic.kz
По его словам, необходимо было учитывать и технологические особенности производства формы для зимней Олимпиады.
В условиях пандемии, когда до сих пор актуален логистический коллапс, мало кто мог дать нам какие-либо гарантии, а мировые лидеры в изготовлении спортивной зимней экипировки не укладывались в наши временные рамки, цена была неоправданно завышена.Андрей Крюков
Генсек НОК РК отметил, что отечественная компания также участвовала в производстве спортивной экипировки – настолько, насколько позволили ему производственные мощности.
Фото: olympic.kz
Это был непростой проект, но мы справились и сделали так, как нужно для спортсменов. Отмечу, что это было нашей главной целью – чтобы наша команда с гордостью носила форму, представляя свою страну.Андрей Крюков
Также он рассказал о двух подходах создания олимпийской экипировки казахстанских спортсменов.
Тут на самом деле существует только два подхода: можно идти на поводу у отдельных псевдоэкспертов и шить форму, которую спортсмены не захотят надевать и будут чувствовать себя некомфортно, что уже было в истории, а можно делать так, чтобы мировые издания выбирали из сотен костюмов казахстанскую экипировку и ставили их в один ряд с такими мировыми брендами, как Ralph Lauren, Lacoste или Bogner, и самое главное – чтобы атлетам было комфортно, они шли с гордо поднятой головой и осознанием того, что страна заботится о них.Андрей Крюков
Фото: olympic.kz
В свою очередь в НОК РК подчеркнули, что в их «приоритете всегда забота о спортсмене».
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Напомним, коллекции олимпийской экипировки создал дизайнер и основатель российского бренда SHISHKIN Дмитрий Шишкин. Кроме этого, часть экипировки была произведена казахстанским производителем спортивной одежды Zibroo. В итоге на Играх в Пекине сборная Казахстана экипирована в форму, которая соответствует самым высоким требованиям, использует эко-решения в производстве и мировые тренды в дизайне одежды.
Наряду с Казахстаном Международный олимпийский комитет и Forbes выделили образы олимпийцев из США, Канады, России, Китая, Швеции и Германии.
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4 февраля состоится официальное открытие зимних Игр 2022 года. Торжественная церемония пройдет на Пекинском национальном стадионе.
Знаменосцами сборной Казахстана станут Абзал Ажгалиев и Екатерина Айдова, которые предстанут на параде открытия в специальных костюмах.