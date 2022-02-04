Мы снова в тренде – в НОК РК прокомментировали стильную форму олимпийцев

«Казахстан сдал тест на моду» – так гласит заголовок Международного олимпийского комитета.

Синий и белый цвета коллекции олицетворяют лед и снег, а черный символизирует удачу. МОК

Стоит отметить, что год Черного Водяного Тигра по восточному календарю, начало которого пришлось на старт Олимпийских игр, также не остался без внимания при выборе цветовой гаммы.

Фото: olympic.kz

В своем обзоре МОК также процитировал авторитетное мировое издание Forbes, назвавшее экипировку казахстанских спортсменов «модной дипломатией в лучшем виде».

Отмечается, что еще в прошлом году Forbes, а также другие мировые издания, в том числе WSJ и Vogue, включали олимпийскую форму Казахстана в рейтинг самых стильных на летних Играх в Токио.

Мы снова в тренде, потому что мы с самого начала ориентировались на качество и знали, что делаем. Мы создавали форму для спортсменов и с помощью спортсменов, и этот подход полностью оправдался. Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков

Фото: olympic.kz

Он напомнил, что в процессе выбора дизайна, цветовой гаммы, качества и комплектации формы участвовали сами атлеты.

Они выбирали образцы формы, ткани, дизайн и давали детальные и дельные замечания на основе прошлого опыта. Второй момент, который повлиял на выбор производителя формы, – наличие собственного высокотехнологичного производства, качество исполнения, наличие тканей на складах, производственные мощности, а также гарантии производства формы, которое не только соответствовало бы всем пожеланиям атлетов, но также гарантировало бы нам поставку в срок. Андрей Крюков

Фото: olympic.kz

По его словам, необходимо было учитывать и технологические особенности производства формы для зимней Олимпиады.

В условиях пандемии, когда до сих пор актуален логистический коллапс, мало кто мог дать нам какие-либо гарантии, а мировые лидеры в изготовлении спортивной зимней экипировки не укладывались в наши временные рамки, цена была неоправданно завышена. Андрей Крюков

Генсек НОК РК отметил, что отечественная компания также участвовала в производстве спортивной экипировки – настолько, насколько позволили ему производственные мощности.

Фото: olympic.kz

Это был непростой проект, но мы справились и сделали так, как нужно для спортсменов. Отмечу, что это было нашей главной целью – чтобы наша команда с гордостью носила форму, представляя свою страну. Андрей Крюков

Также он рассказал о двух подходах создания олимпийской экипировки казахстанских спортсменов.

Тут на самом деле существует только два подхода: можно идти на поводу у отдельных псевдоэкспертов и шить форму, которую спортсмены не захотят надевать и будут чувствовать себя некомфортно, что уже было в истории, а можно делать так, чтобы мировые издания выбирали из сотен костюмов казахстанскую экипировку и ставили их в один ряд с такими мировыми брендами, как Ralph Lauren, Lacoste или Bogner, и самое главное – чтобы атлетам было комфортно, они шли с гордо поднятой головой и осознанием того, что страна заботится о них. Андрей Крюков

Фото: olympic.kz

В свою очередь в НОК РК подчеркнули, что в их «приоритете всегда забота о спортсмене».

Новость по теме Форма сборной Казахстана вошла в Топ-7 самых стильных

Напомним, коллекции олимпийской экипировки создал дизайнер и основатель российского бренда SHISHKIN Дмитрий Шишкин. Кроме этого, часть экипировки была произведена казахстанским производителем спортивной одежды Zibroo. В итоге на Играх в Пекине сборная Казахстана экипирована в форму, которая соответствует самым высоким требованиям, использует эко-решения в производстве и мировые тренды в дизайне одежды.

Наряду с Казахстаном Международный олимпийский комитет и Forbes выделили образы олимпийцев из США, Канады, России, Китая, Швеции и Германии.

Новость по теме Олимпиада в Китае стала рекордной по количеству спортсменок

4 февраля состоится официальное открытие зимних Игр 2022 года. Торжественная церемония пройдет на Пекинском национальном стадионе.

Новость по теме Токаев встретился с членами олимпийской и паралимпийской сборных Казахстана

Знаменосцами сборной Казахстана станут Абзал Ажгалиев и Екатерина Айдова, которые предстанут на параде открытия в специальных костюмах.