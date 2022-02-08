Бессонница у детей и взрослых: симптомы и лечение

По словам Алии Байдаулетовой, потребность во сне зависит от возраста.

Новорожденные спят около 20 часов в сутки, дети двух-четырех лет – около 16, четырех-шестилетние – 13, дети шести-семи лет должны спать 12 часов. Подросткам необходимо девять часов сна, а взрослым – не менее семи.

Специалист делит единый для всех возрастов процесс засыпания на несколько стадий:

медленный и поверхностный сон – человек дремлет и просыпается, реагируя на окружающую обстановку;

подготовка к глубокому сну – движения глаз прекращаются, ритм мозга (дельта-волны) и частота сердцебиения снижаются;

восстановительная стадия – глубокий сон: незначительные шорохи и звуки уже не будят. Человек отдыхает, при этом может разговаривать или ходить во сне;

быстрый сон: сопровождается движениями глаз. Тело готовится к пробуждению. Мозг переходит в активный режим.

Бессонница у детей

Стадии сменяют друг друга всю ночь. Наличие бессонницы связано с недостатком именно восстановительного сна. Первые причины для беспокойства – когда ребенок плохо засыпает, часто просыпается среди ночи или просыпается очень рано (около трех часов ночи) и не может опять заснуть. Все это оказывает влияние на состояние организма. Врач-сомнолог Алия Байдаулетова

Есть несколько заметных симптомов бессонницы у детей: постоянное зевание, покрасневшие (иногда «стеклянные») глаза, эмоциональная нестабильность – от плаксивости до агрессии, снижение успеваемости, хроническая усталость, ухудшение аппетита и качества социальных контактов с родителями и сверстниками.

Бессонницу у детей принято делить по этиологическому фактору на несколько групп:

психологическая : в основе развития лежат слишком сильные эмоции, не дающие ребенку возможности спокойно уснуть;

физиологическая : нарушение засыпания развивается на фоне голода, желания сходить в туалет;

патологическая : бессонница возникает как следствие ухудшения самочувствия ребенка из-за заболевания. К примеру, дети с бронхиальной астмой иногда бояться засыпать, поскольку ночью могут возникать приступы удушья;

фармакологическая : для лечения различных проблем с речью или для нормализации умственного развития ребенка назначаются ноотропы, стимуляторы. Эти препараты заставляют мозг работать в более активном режиме, что мешает уснуть;

поведенческая: когда ребенка отучают от соски-пустышки, бутылочки с молоком. Малышу трудно принять расставание с определенным «ритуалом» засыпания, что и порождает проблемы.

К причинам нарушения сна у детей также можно отнести просмотр фильмов, активные игры, переутомление в школе или после занятий с репетитором, спортивных состязаний. Немалое влияние оказывает и заложенность носа, употребление кофеина, черного шоколада, сладких газированных напитков и использование смартфонов перед сном. Алия Байдаулетова

Еще одним важным фактором, влияющим на риск развития бессонницы, специалист обозначил темперамент ребенка и характер его воспитания. Если с детства малыша учат переживать по пустякам, то в подростковом возрасте обычные ситуации могут негативно отразиться на качестве сна.

Диагностируют бессонницу у детей с помощью базового обследования у врача и сдачи общих анализов крови, мочи и т.д. При необходимости перечень исследований расширяется.

Лечение детской бессонницы

Эксперт советует начать терапию со следующих шагов:

соблюдение режима дня: оптимальное время для засыпания – 9-10 часов вечера. Если приучить организм ребенка к постоянству, он даже при наличии внешних раздражающих факторов будет ощущать желание уснуть в этот период;

чистый воздух в комнате – проветривание спальни за 15-20 минут до сна;

стабильная и комфортная температура воздуха – 21-22°C;

отказ от просмотра мультфильмов, использования смартфонов, планшетов перед сном – отдать предпочтение сказкам, рисованию и т.п.;

ужин за один-два часа до сна , иначе активная работа кишечника будет мешать засыпанию;

прогулка на улице вечером – легкая активность на свежем воздухе положительно сказывается на работе нервной системы.

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Бессонница у взрослых

Невролог Олег Остапенко указывает, что при хроническом расстройстве сна причины связаны с более глубокими психологическими или физиологическими проблемами, которые требуют устранения:

болезни психики: тревожные расстройства, депрессии и неврозы – частые причины нарушения сна;

прием лекарственные средств – побочный эффект некоторых препаратов;

хронический стресс – постоянные жизненные трудности или непроработанные травмы;

менструальный цикл, период менопаузы и беременность ;

употребление алкоголя, кофе, никотина и стимуляторов – из-за этого сон становится поверхностным.

Пожилые люди в большей степени подвержены развитию бессонницы. Это связано со снижением физической активности, большим числом хронических заболеваний и принимаемых лекарств, изменениями в социальной сфере. Невролог Олег Остапенко

Осложнения при нарушении сна включают в себя проблемы с иммунитетом, обострение хронических заболеваний – в особенности сердечно-сосудистых и эндокринных.

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Врач отмечает: недостаток сна приводит к инсулинорезистентности, что обостряет аппетит и способствует ожирению. А из-за резкого снижения концентрации, мотивации и внимания начинаются проблемы в учебе, работе и социальной жизни – человек становится раздражительным, вялым и вечно уставшим.

Лечение бессонницы у взрослого

Иногда для нормализации сна достаточно соблюдать следующие правила:

избегайте перед сном действий, которые могут вызвать у вас беспокойство, например, работы на дому;

добавьте в свою жизнь физическую активность и спорт;

перед сном гуляйте на свежем воздухе не менее 30 минут;

используйте дыхательные техники;

не принимайте алкоголь, никотин, стимуляторы и тяжелую пищу за несколько часов до сна.

Если самопомощь не приносит достаточных результатов или вы хотите получить более быстрый эффект, то следует прибегнуть к помощи врача. При расстройстве сна у взрослого лечение включает в себя два основных подхода: когнитивно-поведенческую терапию и медикаментозные назначения. Помощь может оказать психиатр-психотерапевт, невролог или психолог. Олег Остапенко

Применять снотворные средства следует только по назначению врача.

Сбор анамнеза, результаты анализов и выяснение привычек поможет специалистам выявить и изучить вероятные причины проблемы.