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Законодательство РК
12:54 08.02.2022

Как будут пополнять Национальный фонд в Казахстане

Денежные средства, Нацфонд, кризис Фото: Zakon.kz
Правительством будут предложены меры по увеличению отдачи от горнорудного сектора и другим системным мерам, сообщил на расширенном заседании правительства заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент Zakon.kz.
У меня еще вопрос к Султанову (заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК. – Прим. ред.). За последние три года, как известно, в рамках борьбы с кризисом нам пришлось сделать серьезные, значительные изъятия из Национального фонда, поэтому вопрос повышения доходов в бюджет стоит очень остро. Какой у вас план на эту тему имеется?Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов отметил, что по этому поручению будет принят ряд конкретных оперативных мер.

Системные задачи перед правительством поставлены. ​​В частности, для того, чтобы увеличить отдачу от добычи природных ископаемых. Правительством будет предложен ряд мер по горнорудному сектору. Бахыт Султанов

Кроме того, он напомнил, что была поставлена задача обеспечить поступления в бюджет от уплаты акцизов без увеличения стоимости ГСМ.

С 14 января, по его словам, ведется работа по наведению порядка на границе в части доходов от международной деятельности.

Также, при повышении деятельности, от операторов и участников внешнеэкономической деятельности мы ожидаем дополнительные поступления. В целом, работа проводится системно на принципах цифровизации. Сегодняшний действующий бюджет за счет дополнительных доходов, полученных от снижения доли теневой экономики, предусмотрен в размере 726 млрд тенге. Сейчас пересматриваются показатели социально-экономического развития на текущий год.Бахыт Султанов
Айша Тулеубекова
Нацфонд Султанов Бахыт Токаев Касым-Жомарт
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