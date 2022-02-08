Как будут пополнять Национальный фонд в Казахстане

У меня еще вопрос к Султанову (заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК. – Прим. ред.). За последние три года, как известно, в рамках борьбы с кризисом нам пришлось сделать серьезные, значительные изъятия из Национального фонда, поэтому вопрос повышения доходов в бюджет стоит очень остро. Какой у вас план на эту тему имеется? Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов отметил, что по этому поручению будет принят ряд конкретных оперативных мер.

Системные задачи перед правительством поставлены. ​​В частности, для того, чтобы увеличить отдачу от добычи природных ископаемых. Правительством будет предложен ряд мер по горнорудному сектору. Бахыт Султанов

Кроме того, он напомнил, что была поставлена задача обеспечить поступления в бюджет от уплаты акцизов без увеличения стоимости ГСМ.

С 14 января, по его словам, ведется работа по наведению порядка на границе в части доходов от международной деятельности.