12:54 08.02.2022
Как будут пополнять Национальный фонд в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Правительством будут предложены меры по увеличению отдачи от горнорудного сектора и другим системным мерам, сообщил на расширенном заседании правительства заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент Zakon.kz.
У меня еще вопрос к Султанову (заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК. – Прим. ред.). За последние три года, как известно, в рамках борьбы с кризисом нам пришлось сделать серьезные, значительные изъятия из Национального фонда, поэтому вопрос повышения доходов в бюджет стоит очень остро. Какой у вас план на эту тему имеется?Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов отметил, что по этому поручению будет принят ряд конкретных оперативных мер.
Системные задачи перед правительством поставлены. В частности, для того, чтобы увеличить отдачу от добычи природных ископаемых. Правительством будет предложен ряд мер по горнорудному сектору. Бахыт Султанов
Кроме того, он напомнил, что была поставлена задача обеспечить поступления в бюджет от уплаты акцизов без увеличения стоимости ГСМ.
С 14 января, по его словам, ведется работа по наведению порядка на границе в части доходов от международной деятельности.
Также, при повышении деятельности, от операторов и участников внешнеэкономической деятельности мы ожидаем дополнительные поступления. В целом, работа проводится системно на принципах цифровизации. Сегодняшний действующий бюджет за счет дополнительных доходов, полученных от снижения доли теневой экономики, предусмотрен в размере 726 млрд тенге. Сейчас пересматриваются показатели социально-экономического развития на текущий год.Бахыт Султанов