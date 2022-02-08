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18:40 08.02.2022

Сильный ветер, туман и гололед ожидаются в Казахстане

зима Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах страны на 9 февраля, передает Zakon.kz.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На севере и в центре Кызылординской области – туман. В Кызылорде – временами туман.

На юго-западе, западе Западно-Казахстанской области – низовая метель, гололед. На севере, востоке, в центре области – туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

На севере и юго-востоке Актюбинской области – туман. В Актобе – туман.

Елена Беляева
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