Сильный ветер, туман и гололед ожидаются в Казахстане

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На севере и в центре Кызылординской области – туман. В Кызылорде – временами туман.

На юго-западе, западе Западно-Казахстанской области – низовая метель, гололед. На севере, востоке, в центре области – туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

На севере и юго-востоке Актюбинской области – туман. В Актобе – туман.