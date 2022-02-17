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Законодательство РК
15:45 17.02.2022

Казахстан окажет безвозмездную военную помощь Кыргызстану

законопроект о военной помощи Кыргызстану Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Минобороны разработало проект закона о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона, сообщает Zakon.kz.

В целях обеспечения безопасности и оборонного потенциала Центрально-Азиатского региона казахстанская сторона оказывает кыргызской стороне военно-техническое содействие в виде безвозмездной передачи военного имущества, говорится в документе.

При этом указывается, что наименования и объемы военного имущества согласовываются по дипломатическим каналам уполномоченными органами сторон в двухмесячный срок после подписания соглашения.

«Кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях настоящего соглашения, не передает третьей стороне и не использует против государств – участников Содружества Независимых Государств», – говорится в документе.

Проект закона размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 марта.

Лариса Черненко
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