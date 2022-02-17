Токаев об акиме Алматы Досаеве: Надо дать ему возможность работать

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan заявил, что ситуация и благосостояние жителей Алматы всегда находятся на его личном контроле.

Он отметил, что во время январских событий экономике города был нанесен большой урон. Было разграблено имущество граждан и предпринимателей, разрушены и сожжены многие объекты.

Теперь все это нужно восстанавливать. Конечно, это непростая задача. Решить ее было поручено новому акиму Ерболату Досаеву. Считаю, что у него получится это сделать, ведь он имеет большой опыт работы в бизнесе и на государственной службе. Он толковый и трудолюбивый человек. Надо дать ему возможность работать. Касым-Жомарт Токаев

Президент также объяснил, почему не сменил большую часть акимов. Глава государства подчеркнул, что кадровые перестановки – это естественный и непрерывный процесс, и никакая должность не дается навечно.

Людям, которые не будут отвечать новым требованиям, придется освободить свои кресла. Их места займут новые кадры. Я не ставлю цель сменить всех акимов. Будет проведен всесторонний анализ их работы. Основное требование – это повышение благосостояния граждан. Поэтому при необходимости буду принимать соответствующие кадровые решения. Конечно, изменения будут. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что в послании народу Казахстана в 2020 году он впервые заявил о выборах сельских акимов. В послании 2021 года президент объявил, что следующим шагом станут выборы акимов районов.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что выборы акимов районов будут проведены в 2024 году. Однако существует возможность старта пилотного проекта с 2023 года.