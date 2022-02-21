13:39 21.02.2022
Убийство четверых человек в Кордае – подозреваемый задержан в Алматинской области
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматинской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве четверых человек в селе Масанчи Кордайского района, совершенном 7 февраля 2020 года. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Комитета административной полиции МВД РК Даурен Козыбаков, передает Zakon.kz.
По его словам, задержанный находился в международном розыске.
В Алматинской области задержан находившийся в международном розыске преступник, который 7 февраля 2020 года в селе Масанчи Кордайского района в группе лиц выстрелами из охотничьего ружья убил четверых человек.Замначальника управления Комитета административной полиции МВД РК Даурен Козыбаков
Также он сообщил, что охотничье ружье МР-27ЕМ-1С 12-го калибра изъято.
Напомним, массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на 8 февраля.
Согласно данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт.
В результате беспорядков были повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.