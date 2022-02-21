Убийство четверых человек в Кордае – подозреваемый задержан в Алматинской области

По его словам, задержанный находился в международном розыске.

В Алматинской области задержан находившийся в международном розыске преступник, который 7 февраля 2020 года в селе Масанчи Кордайского района в группе лиц выстрелами из охотничьего ружья убил четверых человек. Замначальника управления Комитета административной полиции МВД РК Даурен Козыбаков

Также он сообщил, что охотничье ружье МР-27ЕМ-1С 12-го калибра изъято.

Напомним, массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на 8 февраля.

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Согласно данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт.

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В результате беспорядков были повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.