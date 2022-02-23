Токаев поручил активизировать работу по восстановлению Алматы

Согласно данным Акорды, президент был проинформирован о восстановлении города и мерах по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям.

В рамках реализации поручения главы государства для оперативного оказания помощи бизнесу сумма выплаты по упрощенному механизму увеличена до 10 млн тенге, срок рассмотрения заявок сокращен в два раза – с одного месяца до двух недель. На сегодня возмещение получили 755 из 1413 зарегистрированных предпринимателей. До 10 марта будут удовлетворены 90% заявок субъектов МСБ, – говорится в сообщении.

Фото: akorda.kz

Также Токаеву были представлены меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и повышению эффективности поддержки социально уязвимых слоев населения.

Кроме того, глава государства был проинформирован о подходах к модернизации городской системы здравоохранения и снижению дефицита мест в общеобразовательных школах.

По итогам встречи Токаев поручил активизировать работу по восстановлению города и возмещению ущерба субъектам бизнеса, подготовить предложения по обновлению инженерных сетей города и уделить особое внимание реновации жилищного фонда для сокращения количества ветхих и аварийных жилых домов.