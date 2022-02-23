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14:29 23.02.2022

О дефиците машин в автосалонах высказался вице-премьер Скляр

Покупка машины Фото: unsplash
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в эфире телеканала «Хабар24» рассказал, когда в автосалонах страны появятся машины, – сейчас наблюдается их нехватка, передает корреспондент Zakon.kz.
Да, к сожалению, так и есть, но в автосалонах дефицит автомобилей как отечественной сборки, так и импортной.Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

Он напомнил, что это связано с нехваткой электронных чипов, которые используются при сборке любого автомобиля.

Налаживается постепенно эта ситуация, я думаю, войдет в свое русло, и в следующем году мы ожидаем, что автомобилей будет достаточно, как отечественных, так и импортных. Роман Скляр
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