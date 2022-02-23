О дефиците машин в автосалонах высказался вице-премьер Скляр

Да, к сожалению, так и есть, но в автосалонах дефицит автомобилей как отечественной сборки, так и импортной. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

Он напомнил, что это связано с нехваткой электронных чипов, которые используются при сборке любого автомобиля.