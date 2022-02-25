Увеличить объем взаимной торговли стран ЕАЭС предложил Смаилов

Алихан Смаилов сообщил, что приоритетной задачей является наращивание экспорта и принятие мер по его стимулированию.

Эффективной мерой содействия продвижению экспорта государств-членов ЕАЭС на рынки третьих стран является равный доступ к транспортной инфраструктуре, в том числе морским портам. Необходимость его обеспечения лежит в основе функционирования Евразийского экономического союза. Однако начатая пять лет назад работа по практической реализации данного принципа на сегодня остается незавершенной. Необходимо обеспечить скорейшее исполнение положений Договора и заключение соответствующих соглашений, гарантирующих недискриминационный доступ к портовым услугам. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Также, по его словам, для развития экспорта наших стран важно решить вопрос свободы транзита товаров.

Между тем, по данным Смаилова, предлагаемые условия транзита зачастую становятся непреодолимым препятствием для экспорта, что крайне негативно отражается на отраслях экономики государств, не имеющих прямого выхода к морю.