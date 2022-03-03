Ситуация в Украине: отключение банков РФ от SWIFT, прокуратура МУС начала расследование
Политика и экономика
Казахстан воздержался на голосовании по резолюции с осуждением операции России в Украине. За резолюцию проголосовала 141 страна, против – Беларусь, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия, воздержались – 35 государств.
Прокуратура Международного уголовного суда приступила к расследованию в отношении действий России в Украине.
Компания SWIFT отключит от своей системы российские банки уже 12 марта. Это коснется семи финансовых учреждений, которые попали под санкции ЕС.
Япония заморозит активы всех семи российских банков, которые ранее были отключены от SWIFT. В их числе «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ.
Канада ввела новые санкции против России. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшие дни.
Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной. Для обеспечения зоны нужно развертывание американских Вооруженных сил. Как заявили в Пентагоне, бесполетная зона над Украиной может спровоцировать войну США с Россией.
ЕС направит помощь Украине в размере 600 млн евро 15 марта.
Великобритания не рекомендует гражданам Соединенного Королевства отправляться воевать в Украину, предупреждая о возможности по возвращении попасть под следствие.
Военные действия
Министерство обороны РФ впервые сообщило о 498 погибших при исполнении воинского долга российских военнослужащих, еще 1597 получили различные ранения. По данным МО РФ, среди украинских военных погибли более 2870 человек, 3700 ранены, в плену 572 человека.
В Луганской области найден мертвым мэр города Кременной Владимир Струк. Ранее он предлагал местным депутатам начать коммуникацию с Россией и ЛНР.
Ночью в нескольких районах Киева произошли взрывы.
С территории Украины в Россию эвакуировано более 140 тыс. человек, в том числе более 39 тыс. детей, заявили в Минобороны РФ.
Обстрелу подвергся центр города Изюм в Харьковской области Украины.
Минобороны России сообщило, что под полный контроль взят Херсон, гражданская инфраструктура города работает в повседневном режиме.
Блокирован Мариуполь, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.