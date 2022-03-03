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10:50 03.03.2022

Ситуация в Украине: отключение банков РФ от SWIFT, прокуратура МУС начала расследование

Украина Фото: facebook.president.gov.ua
Семь российских банков, попавших под санкции Евросоюза, отключат от системы SWIFT 12 марта. Канада и Япония вводят новые санкции против России, передает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • Казахстан воздержался на голосовании по резолюции с осуждением операции России в Украине. За резолюцию проголосовала 141 страна, против – Беларусь, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия, воздержались – 35 государств.

  • Прокуратура Международного уголовного суда приступила к расследованию в отношении действий России в Украине.

  • Компания SWIFT отключит от своей системы российские банки уже 12 марта. Это коснется семи финансовых учреждений, которые попали под санкции ЕС.

  • Япония заморозит активы всех семи российских банков, которые ранее были отключены от SWIFT. В их числе «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ.

  • Канада ввела новые санкции против России. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшие дни.

  • Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной. Для обеспечения зоны нужно развертывание американских Вооруженных сил. Как заявили в Пентагоне, бесполетная зона над Украиной может спровоцировать войну США с Россией.

  • ЕС направит помощь Украине в размере 600 млн евро 15 марта.

  • Великобритания не рекомендует гражданам Соединенного Королевства отправляться воевать в Украину, предупреждая о возможности по возвращении попасть под следствие.

Военные действия

  • Министерство обороны РФ впервые сообщило о 498 погибших при исполнении воинского долга российских военнослужащих, еще 1597 получили различные ранения. По данным МО РФ, среди украинских военных погибли более 2870 человек, 3700 ранены, в плену 572 человека.

    В Луганской области найден мертвым мэр города Кременной Владимир Струк. Ранее он предлагал местным депутатам начать коммуникацию с Россией и ЛНР.

  • Ночью в нескольких районах Киева произошли взрывы.

  • С территории Украины в Россию эвакуировано более 140 тыс. человек, в том числе более 39 тыс. детей, заявили в Минобороны РФ.

  • Обстрелу подвергся центр города Изюм в Харьковской области Украины.

  • Минобороны России сообщило, что под полный контроль взят Херсон, гражданская инфраструктура города работает в повседневном режиме.

  • Блокирован Мариуполь, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Анастасия Стативкина
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