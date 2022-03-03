Ситуация в Украине: отключение банков РФ от SWIFT, прокуратура МУС начала расследование

Министерство обороны РФ впервые сообщило о 498 погибших при исполнении воинского долга российских военнослужащих, еще 1597 получили различные ранения. По данным МО РФ, среди украинских военных погибли более 2870 человек, 3700 ранены, в плену 572 человека.

В Луганской области найден мертвым мэр города Кременной Владимир Струк. Ранее он предлагал местным депутатам начать коммуникацию с Россией и ЛНР.