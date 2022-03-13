Ситуация в Украине: Зеленский предложил переговоры в Израиле, Россия предупредила США
Минобороны РФ: Российские военные нанесли удар по военному аэродрому в Василькове и главному центру радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.
Конгрессмен США назвал санкции против России неблагоразумными, добавив, что помощь Вашингтона до сих пор никак не помогает Украине.
Азербайджан направил в Украину 380 тонн гуманитарной помощи.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что предложения России по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, уже не в силе, поскольку полностью изменилась конфигурация ситуации. Диалог о безопасности может быть восстановлен, если Вашингтон к этому готов.
Россия предупредила США о последствиях передачи в Украину вооружений.
Владимир Зеленский, выступая перед иностранными СМИ, заявил, что готов к переговорам с РФ и выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах.
Также Зеленский предложил премьер-министру Израиля Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.
Запорожская и Чернобыльская АЭС продолжают оставаться под управлением украинского персонала, говорится в заявлении Росатома.
Байден издал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
Москва «не продемонстрировала желания остановить войну», ЕС введет новые санкции в ближайшие часы, сообщил источник в Елисейском дворце.
В Париже переговоры Макрона с Путиным и Шольцем оценили как «очень откровенные и трудные» - телеканал BFM.
Минобороны РФ: гуманитарная ситуация в Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов.
Азербайджан заявил, что готов провести встречу между РФ и Украиной: от украинской стороны было такое предложение.
Новый пакет помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы и стрелковое оружие, пишут западные СМИ.
Резервный фонд Украины увеличат на $1,7 млрд в целях оборонного сектора, заявил премьер страны.
Владимир Зеленский предупредил, что украинские чиновники, решившие сотрудничать с российскими войсками, «подписывают себе приговор».