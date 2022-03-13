Ситуация в Украине: Зеленский предложил переговоры в Израиле, Россия предупредила США

Минобороны РФ: Российские военные нанесли удар по военному аэродрому в Василькове и главному центру радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.

Конгрессмен США назвал санкции против России неблагоразумными, добавив, что помощь Вашингтона до сих пор никак не помогает Украине.

Азербайджан направил в Украину 380 тонн гуманитарной помощи.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что предложения России по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, уже не в силе, поскольку полностью изменилась конфигурация ситуации. Диалог о безопасности может быть восстановлен, если Вашингтон к этому готов.

Россия предупредила США о последствиях передачи в Украину вооружений.

Владимир Зеленский, выступая перед иностранными СМИ, заявил, что готов к переговорам с РФ и выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах.

Также Зеленский предложил премьер-министру Израиля Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.

Запорожская и Чернобыльская АЭС продолжают оставаться под управлением украинского персонала, говорится в заявлении Росатома.

Байден издал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.

Москва «не продемонстрировала желания остановить войну», ЕС введет новые санкции в ближайшие часы, сообщил источник в Елисейском дворце.

В Париже переговоры Макрона с Путиным и Шольцем оценили как «очень откровенные и трудные» - телеканал BFM.

Минобороны РФ: гуманитарная ситуация в Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов.

Азербайджан заявил, что готов провести встречу между РФ и Украиной: от украинской стороны было такое предложение.

Новый пакет помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы и стрелковое оружие, пишут западные СМИ.

Резервный фонд Украины увеличат на $1,7 млрд в целях оборонного сектора, заявил премьер страны.