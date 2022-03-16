14:08 16.03.2022
Поручения президента дадут толчок развитию региональной экономики – Ерлан Карин
Фото: Zakon.kz
Инициативы главы государства, озвученные в Послании, дадут толчок развитию региональной экономики, сообщил в кулуарах Мажилиса Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает корреспондент Zakon.kz.
Переход на смешанную избирательную систему – достаточно серьезный шаг. Речь шла о том, что парламент будет 70 на 30, мы перейдем на смешанную избирательную систему. В регионах на областном уровне смешанная система будет внедрена на уровне 50 на 50, а в районных и городских – полностью мажоритарная. Государственный секретарь РК Ерлан Карин
По словам Ерлана Карина, это даст возможность беспартийным кандидатам активно участвовать в политической жизни.
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Также Госсекретарь добавил, что речь коснулась не только упрощений процедуры регистрации политических партий, но и изменений в территориальном устройстве государства.
Правительство будет заниматься этим. На самом деле мы должны понимать, что будут создаваться области с учетом распределения экономических, демократических ресурсов. И здесь нужно понимать, что это в какой-то степени даст толчок развитию и региональной экономики.Карин