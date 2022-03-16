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18:49 16.03.2022

Врачи не обнаружили генетических заболеваний у «детей-маугли» из Экибастуза

медик Фото: pixibay
Четверо детей, найденных в одной из квартир города в тяжелом состоянии, теперь вместе с матерью находятся в соматическом отделении детской областной больницы, передает Zakon.kz.

Найденыши не могли ходить. Волонтеры рассказали, что у девочки был огромный живот, у одного из мальчиков больше двух дней длилась рвота, у двоих старших ребят были вывернутые конечности. Как выяснилось, они три дня не ели из-за отсутствия продуктов. 

По итогам первых генетических обследований не выявили отклонения, генетические заболевания. Но продолжается диагностика по другим заболеваниям, связанным с хромосомными аномалиями и патологиями врожденного развития костного скелета, – рассказали Pavlodarnews.kz в Управлении здравоохранения региона.

Медики планируют провести кариотипирование, чтобы определить количество и структуру хромосом, а также выявить возможные отклонения от нормы. Дальнейшая тактика лечения будет зависеть от результатов этого исследования.

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14 февраля стало известно, что после скандала с экибастузскими «маугли» акимам двух городов объявили выговор. Также выговоры получили несколько медработников.

21 февраля сообщалось, что завершено служебное расследование после инцидента с неблагополучной семьей в Экибастузе.

6 марта Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области оштрафовал родителей малышей.

Елена Беляева
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