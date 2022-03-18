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07:14 18.03.2022

Старейший банк США прекратил инвестировать в российские ценные бумаги

BNY Mellon Фото: pixabay
Bank of New York Mellon приостанавливает некоторые операции в России. Правительственные санкции, а также это решение скажутся на прибыли банка. В первом квартале она сократится на 100 млн долларов, сообщает Zakon.kz

Американский банк Bank of New York Mellon заявил на своем сайте, что приостанавливает некоторые операции в России на фоне ситуации вокруг Украины.

BNY Mellon прекращает осуществление новых банковских операций в России и приостанавливает инвестиционную деятельность по покупке российских ценных бумаг. Мы будем продолжать работать с международными клиентами, которые зависят от наших услуг по хранению и ведению учета для управления своими рисками.Заявление BNY Mellon

По данным BNY, правительственные санкции, а также это решение скажутся на прибыли компании: в первом квартале она сократится на 100 млн долларов. Банк также заявил, что пожертвует 1 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

BNY Mellon – один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами.

Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Клиентами BNY Mellon являются многие российские компании, имеющие программы депозитарных расписок.

Данияр Кунафин
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