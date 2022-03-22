85-летний Берлускони сыграл символическую свадьбу с невестой на 53 года младше

Мероприятие выглядело как настоящая свадьба, но в действительности было ее имитацией: родственники бывшего премьер-министра Италии не поддерживают идею женитьбы на женщине, которая в будущем могла бы претендовать на его многомиллиардное состояние, передает Daily Mail.

На вилле XVIII века с собственной часовней собрались около 60 гостей. Только трое из присутствующих не были родственниками Берлускони, друзьями и приближенными: неаполитанский певец Джиджи Д'Алессио, руководитель правой партии «Лига» Маттео Салвини и критик Витторио Згарби. Официального лица или священника, которые могли бы зарегистрировать брак, на «свадьбу» не позвали.

Берлускони был женат дважды, оба раза гражданским браком.

До встречи с Мартой у Берлускони уже были романы с юными девушками. Так, в 2011-м он начал встречаться с 26-летней моделью Франческой Паскале. Эти отношения продолжались вплоть до 2020 года. Пара даже хотела сыграть свадьбу, но в итоге церемония так и не состоялась. Еженедельник Oggi сообщил, что Берлускони выплатил ей «выходное пособие» в 20 млн евро, а также обязался ежегодно выдавать еще по 1 миллиону евро в качестве своеобразных «алиментов», хотя пара никогда официально не оформляла отношения.