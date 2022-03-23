Qazaq Oil и ФК «Кайрат» необычно поздравили алматинцев с Наурызом

В праздник Наурыз на заправке Qazaq Oil футболисты «Кайрата» Сергей Кейлер и Адам Адахаджиев встретились с фанатами алматинского клуба, сфотографировались с ними и провели автограф-сессию.

Затем спортсмены приступили к своим «обязанностям» – на полтора часа они стали работниками этой АЗС. Футболисты готовили хот-доги и заправляли машины клиентов.

Фото: Пресс-служба ФК «Кайрат»

В первую очередь мы думаем о своих гостях, о своих клиентах. Мы знаем, насколько алматинцы любят футбольный клуб «Кайрат» и насколько сложно сфотографироваться с футболистами после игры, получить их автограф. Поэтому сегодня в честь праздника Наурыз решили организовать такую акцию с топовыми футболистами. PR-директор Qazaq Oil Асель Алимханова

Она добавила, что ключевая цель компании Qazaq Oil – создание комфортных условий для клиентов.

Фото: пресс-служба ФК «Кайрат»

Мы считаем, что именно такие наши действия помогают объединять и сближать всех людей. Кроме того, наши заправки – это не просто место, где люди заправляются и уезжают. Есть дом, работа, а есть место, куда люди любят ходить. И мы очень хотим, чтобы таким местом стал наш заправочный комплекс. Поэтому мы популяризируем его разными методами. PR-директор Qazaq Oil Асель Алимханова

Фото: пресс-служба ФК «Кайрат»

Qazaq Oil часто проводит различные мероприятия, акции, приглашает принять в них участие знаменитостей, блогеров. Бренд сотрудничает с футбольным клубом «Кайрат» и Паралимпийским комитетом, поэтому гостями становятся и известные спортсмены.

Сотрудники Qazaq Oil в честь праздника угощают посетителей баурсаками, наурыз- коже, кумысом. Праздничное настроение помогают поддерживать домбристы.

Мы провели праздничные розыгрыши с 16 по 21 марта. Все клиенты, которые заправляли более 25 литров любого вида бензина и при этом накапливали бонусы в нашем новом мобильном приложении, участвовали в акции. Каждый день мы выбирали одного победителя, который получал 25 литров бензина. PR-директор Qazaq Oil Асель Алимханова

Фото: пресс-служба ФК «Кайрат»

Генеральный директор ФК «Кайрат Аскар Есимов рассказал, что рад сотрудничеству с Qazaq Oil. Он отметил, что футбольный клуб «Кайрат» всегда открыт для подобных акций и мероприятий.

Мы очень рады, что у нас есть такой надежный партнер, как Qazaq Oil, который является лидером среди АЗС в Казахстане. Уже не первый год мы вместе с этой компанией проводим подобные акции, которые вызывают огромный интерес у болельщиков, жителей и гостей города Алматы. Футбольный клуб «Кайрат» всегда открыт для всех, а благодаря подобным акциям мы становимся еще ближе к людям, что не может не радовать. Генеральный директор ФК «Кайрат» Аскар Есимов

Фото: пресс-служба ФК «Кайрат»

Футболисты алматинского клуба поздравили казахстанцев с праздником Наурыз и пожелали всего самого наилучшего.