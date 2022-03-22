Больше 300 праздничных мероприятий приурочили в ВКО к Наурызу

В городах и районах Восточного Казахстана было организовано свыше 330 мероприятий. Широко отметили праздник в областном центре. В преддверии праздника в Усть-Каменогорске состоялись различные челленджи, спортивные соревнования, акция по угощению и дегустации жителей национальными блюдами в ресторанных комплексах и объектах общественного питания, конкурс на приготовление самого вкусного наурыз-коже, а в кинотеатрах бесплатно показывали отечественные фильмы. Общественность и молодежь города в честь праздника провели акцию «Эко Наурыз» и расчистили родник в районе перевала Чечек от мусора.

Фото: пресс-служба акима ВКО

В праздничный день на главной площади расположились юрточный городок, детские игровые площадки и аттракционы, выставка декоративно прикладного творчества народных умельцев. А на ярмарке жители Усть-Каменогорска могли отведать и приобрести различные вкусности, от разнообразия которых разбегались глаза. С пылу с жару горожан угощали баурсаками, которые участники конкурса Baursak party приготовили по своим рецептам. Праздник сопровождался большой концертной программой, в которой принимали участие этнокультурные и творческие коллективы города. Они подарили устькаменогорцам множество позитивных эмоций. Любители спорта смогли принять участие в соревнованиях по асык ату, гиревому спорту, казакша курес, а также по другим национальным видам спорта.

Аким ВКО Даниал Ахметов поздравил жителей областного центра с Наурызом, отметив, что этот день – не только символ нового года, но и праздник изобилия. Глава региона пожелал горожанам счастья, благополучия, единства и процветания.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Праздничные гуляния прошли и на площади перед областным Домом дружбы, где также развернулся юрточный городок, продавалась продукция местных производителей, изделия народно-прикладного творчества. Согревали горожан песнями и танцами и дарили им хорошее настроение этнокультурные объединения. Здесь же можно было на память сделать фото с беркутом – одним из главных тотемов Казахстана. Самые сильные, смышленые и смелые жители города могли принять участие в соревнованиях и национальных играх.

На городских площадях в Семее также было многолюдно. Для горожан здесь прошел праздничный концерт и театрализованное представление, а пышный дастархан ломился от разнообразия блюд.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Семейчан с праздником поздравил и глава региона. Он отметил, что по инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на территории Семейского региона будет образована Абайская область, что даст новый виток развития духовному центру Казахстана не только в сфере экономики, но и во многих других сферах.

В этот день Даниал Ахметов также вручил семейчанам и жителям близлежащих районов государственные награды.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Праздничные гуляния продолжатся до вечера. В Семее праздник завершится фейерверком, а в Усть-Каменогорске жителей порадуют концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады.