Казахстан принял участие во встрече Организации исламского сотрудничества

Сессия на тему «Партнерство ради единства, справедливости и развития» прошла в столице Пакистана, передает пресс-служба МИД РК.

В мероприятии приняли участие делегации государств-членов и стран-наблюдателей ОИС, а также международных организаций. Состоялась официальная передача председательства в СМИД ОИС от Республики Нигер Исламской Республике Пакистан, а Палестина, Камерун и Йемен были избраны заместителями председателя.

В своем выступлении от имени Азиатской группы министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди выразил благодарность государствам-членам ОИС за солидарность и поддержку Казахстану в ходе январских трагических событий.

На фоне продолжения конфликтов и военных столкновений среди мусульманских стран он подчеркнул роль Астанинского процесса по Сирии, а также актуальность казахстанской инициативы Исламского примирения. Глава МИД Казахстана отметил необходимость скорейшего завершения процесса реформирования ОИС, что особо важно в условиях новых вызовов.