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09:17 24.03.2022

Астрологи назвали самовлюбленных представителей знаков зодиака

астрология, гороскоп Фото: pixabay
Астрологи составили Топ-5 представителей знаков зодиака, которые в себе души не чают. Они ставят свои потребности и интересы выше всего на свете, передает Zakon.kz.

По информации 5-tv.ru, астрологи уверены, что степень самовлюбленности зависит не только от воспитания и окружения человека, но и от его знака зодиака.

Лев

Львы — слишком самоуверенные личности, которые, ко всему прочему, еще и чопорные всезнайки.

С представителями этого знака невероятно сложно сработаться. Они верят лишь в то, что их мнение единственно верное, и никогда не идут на компромисс. Ради достижения цели Львы готовы практически на все.

Скорпион

Когда у Скорпионов хорошее настроение, то они приятные личности. Стоит представителям этого знака разозлиться — они тут же показывают своего внутреннего тирана.

Чаще всего их совершенно не заботят проблемы окружающих, а мир они воспринимают в черно-белых тонах.

Водолей

Своенравные Водолеи прислушиваются к мнению окружающих только тогда, когда это в их интересах. В остальных случаях Водолеям неважно, кто и что думает. Представители этого знака достаточно меркантильны.

Им свойственно тут же исключать из своей жизни тех, кто перестает приносить им пользу.

Дева

Девы — одни из самых самовлюбленных представителей зодиакальной дюжины. Они без ума от самих себя.

Девы не ищут чьего-то одобрения и часами могут рассказывать окружающим о своей жизни.

Овен

Овны не переносят различные раздражители: громкие звуки, резкие запахи и людей со своей точкой зрения.

Представители этого знака зодиака способны на помощь окружающим.

Но если они предложили кому-то такую услугу, скорее всего, они нашли в ситуации личную выгоду.

Анастасия Стативкина
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