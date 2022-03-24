Астрологи назвали самовлюбленных представителей знаков зодиака

По информации 5-tv.ru, астрологи уверены, что степень самовлюбленности зависит не только от воспитания и окружения человека, но и от его знака зодиака.

Лев

Львы — слишком самоуверенные личности, которые, ко всему прочему, еще и чопорные всезнайки.

С представителями этого знака невероятно сложно сработаться. Они верят лишь в то, что их мнение единственно верное, и никогда не идут на компромисс. Ради достижения цели Львы готовы практически на все.

Скорпион

Когда у Скорпионов хорошее настроение, то они приятные личности. Стоит представителям этого знака разозлиться — они тут же показывают своего внутреннего тирана.

Чаще всего их совершенно не заботят проблемы окружающих, а мир они воспринимают в черно-белых тонах.

Водолей

Своенравные Водолеи прислушиваются к мнению окружающих только тогда, когда это в их интересах. В остальных случаях Водолеям неважно, кто и что думает. Представители этого знака достаточно меркантильны.

Им свойственно тут же исключать из своей жизни тех, кто перестает приносить им пользу.

Дева

Девы — одни из самых самовлюбленных представителей зодиакальной дюжины. Они без ума от самих себя.

Девы не ищут чьего-то одобрения и часами могут рассказывать окружающим о своей жизни.

Овен

Овны не переносят различные раздражители: громкие звуки, резкие запахи и людей со своей точкой зрения.

Представители этого знака зодиака способны на помощь окружающим.