Касым-Жомарт Токаев поздравил Жандарбека Малибекулы с 80-летним юбилеем

Сегодня автору Государственного Герба Республики Казахстан, общественному деятелю, известному архитектору Жандарбеку Малибекулы исполнилось 80 лет. Президент Касым-Жомарт Токаев передал теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю юбилея Жандарбека Малибекулы, – написал Берик Уали на своей странице в Facebook.

Глава государства в своем поздравлении отметил заслуги Жандарбека Малибекулы в деле построения и развития Независимого Казахстана и столицы, пожелал ему крепкого здоровья, творческого вдохновения и семейного благополучия.

18 марта в преддверии праздника Наурыз в Акорде во время церемонии вручения государственных наград Касым-Жомарт Токаев наградил Жандарбека Малибекулы орденом «Барыс» I степени.