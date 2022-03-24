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Законодательство РК
11:51 24.03.2022

Касым-Жомарт Токаев поздравил Жандарбека Малибекулы с 80-летним юбилеем

Токаев, Малибекулы, юбилей, поздравление Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил автора Государственного Герба Жандарбека Малибекулы с 80-летним юбилеем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает Zakon.kz.
Сегодня автору Государственного Герба Республики Казахстан, общественному деятелю, известному архитектору Жандарбеку Малибекулы исполнилось 80 лет. Президент Касым-Жомарт Токаев передал теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю юбилея Жандарбека Малибекулы, – написал Берик Уали на своей странице в Facebook.

Глава государства в своем поздравлении отметил заслуги Жандарбека Малибекулы в деле построения и развития Независимого Казахстана и столицы, пожелал ему крепкого здоровья, творческого вдохновения и семейного благополучия.

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18 марта в преддверии праздника Наурыз в Акорде во время церемонии вручения государственных наград Касым-Жомарт Токаев наградил Жандарбека Малибекулы орденом «Барыс» I степени.

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