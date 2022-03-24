Укрепление тенге — аналитик перечислил положительные факторы

24 марта курс доллара снизился на 3,87 пункта и составил 501,49 тенге.

Автор telegram-канала TENGENOMIKA Галымжан Айтказин напомнил, что 23 марта президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о начале продаж природного газа в страны Евросоюза за рубли. Он поручил Центральному банку РФ и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. После этого заявления стоимость доллара на торгах на Московской бирже резко опустилась ниже 100 рублей.

Доллар США падает к рублю уже до 98,7 – минимума с момента начала военных действий в Украине. Вместе с тем стоимость нефти Brent достигает $122 за баррель на фоне новости о сокращении запасов в США более чем на 2 млн баррелей. Галымжан Айтказин

Эксперт предполагает, что завтра, впервые за последний месяц, тенге ожидает действительно хороший торговый день.

Курс тенге к доллару США демонстрирует укрепление с открытия торгов на бирже KASE. Как мы ожидали, вчерашний позитив для нефтяных котировок и укрепление рубля положительно сказываются на тенге. Галымжан Айтказин

Но, вместе с тем, нельзя забывать и о том, что экспорт нефти Казахстана заморожен из-за аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме, считает финансовый аналитик.