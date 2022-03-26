Президентскую резиденцию в Алматы исключат из списка памятников истории

Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры и спорта РК.

Комитету культуры поручено обеспечить госрегистрацию приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Приказ будет введен в действие через 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Резиденция в Алматы была сожжена во время январских событий. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил снести ее и разбить на ее месте сквер.