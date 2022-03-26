19:32 26.03.2022
Президентскую резиденцию в Алматы исключат из списка памятников истории
Фото: Zakon.kz
Резиденцию президента Казахстана в Алматы исключат из государственного списка памятников истории, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры и спорта РК.
Комитету культуры поручено обеспечить госрегистрацию приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
Приказ будет введен в действие через 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Резиденция в Алматы была сожжена во время январских событий. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил снести ее и разбить на ее месте сквер.
Резиденцию построили в 1985 году. Главный архитектор – К.Ж. Монтахаев, архитекторы – С.К. Баймагамбетов, О.Е. Цой, К.А. Нурмамбетов, конструктор – Т.Ч. Алпысбаев.