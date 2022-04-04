Токаев поздравил президента Сербии с переизбранием на пост

Убедительная победа на выборах является свидетельством широкой поддержки соотечественниками Вашей взвешенной политики, направленной на развитие Сербии, повышение благосостояния граждан и престижа страны на международной арене. Желаю, чтобы под Вашим руководством Сербия добилась дальнейшего процветания и укрепления авторитета, – приводит Акорда текст телеграммы.

Президент Казахстана с глубоким удовлетворением отметил, что с каждым годом расширяются масштабы содержательного политического диалога и торгово-экономических связей, основанных на принципах взаимовыгодного сотрудничества. Он также подтвердил свою готовность совместно с президентом Сербии прилагать усилия с целью более полного использования потенциала взаимодействия.

Глава государства пожелал своему сербскому коллеге неиссякаемой энергии, успехов на столь ответственном посту и плодотворной реализации новых начинаний, а дружественному сербскому народу – счастья и процветания.