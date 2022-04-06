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Законодательство РК
10:00 06.04.2022

Пленарное заседание Мажилиса – 6 апреля 2022 года

мажилис РК Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание, передает Zakon.kz.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента подготовят несколько заключений по проектам законов:

  • О внесении изменения в закон РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы»;

  • О внесении изменений и дополнений в закон РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы»;

  • О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств-участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года;

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства.

Также депутаты рассмотрят проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства» (первое чтение).

Кроме того, они ознакомятся с информацией заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса Парламента РК в ходе их выезда в регионы.

Анастасия Стативкина
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