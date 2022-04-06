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16:14 06.04.2022

Токаев в мае посетит Кыргызстан

токаев, жапаров, телефонный разговор, кыргызстан, визит, май Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, президенты обсудили перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие на международной арене.

Глава нашего государства отметил, что его государственный визит в Кыргызстан в мае текущего года несомненно придаст серьезный импульс стратегическому партнерству между двумя странами, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением переговоров по статусу золотоносного месторождения Кумтор.

Кроме того, президенты обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан
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