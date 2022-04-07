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Законодательство РК
10:00 07.04.2022

Аэропорт «заминировали» в Шымкенте

Шымкент, аэропорт, минирование Фото: Zakon.kz
В Шымкенте «заминировали» воздушную гавань. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в 02:00, после чего началась эвакуация пассажиров и сотрудников, передает Zakon.kz.

Как сообщается в Telegram-канале Otyrar.kz, полиция и городской департамент КНБ совместно со службами аэропорта провели специальные мероприятия.

В терминале аэропорта проведена эвакуация людей. Проверка осуществлена, информация оказалась ложной, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время воздушная гавань Шымкента работает в штатном режиме.

Обновлено в 10:10

В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что 7 апреля данный факт зарегистрирован в Линейном отделе полиции на станции Шымкент по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» - проводится расследование.

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